TFBOYS王俊凱考大學 跳窗離場

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中國大陸男團TFBOYS隊長王俊凱今年考大學，昨天他參加熱門的北京電影學院表演初試，被大批粉絲包圍，還因為試場所在大樓所有出口都被圍堵，最後只好跳窗離場。

綜合新浪娛樂和大陸央視新聞微博報導，王俊凱昨天現身北京電影學院參加藝考，遭眾人團團包圍，瘋狂粉絲對王俊凱捏臉撕口罩。

王俊凱考試身穿簡潔白襯衫、牛仔褲和白球鞋，模樣專注乖巧。他在詩歌朗誦的表演考試中朗誦「帆」，語調鏗鏘有力，肢體語言豐富。

王俊凱不僅進入考場時引發騷動，由於表演樓的所有出口都被圍堵，考完的王俊凱只好「跳窗戶」從後門離開。

10日是北京電影學院2017年藝考第3天。今年北電考生共3萬8000多人，其中表演學院競爭激烈，有8500多人報考，僅初試就得7天。

王俊凱2013年正式出道，如今又唱又跳台風穩健的他，小時候參加選秀還有一段緊張到忘記歌名的糗事。

大陸中央電視台少兒頻道曾播出TFBOYS紀錄片，揭開王俊凱、王源、易烊千璽等3人培訓與成長過程。

其中令人印象深刻的是，王俊凱12歲參加選秀時，青澀地自我介紹完後說，「我給大家帶來一首…」，突然語塞說不出話，接著唉了一聲，羞澀擺頭露出不知所措的緊張模樣，主持人還連忙安慰，叫他千萬別緊張。1060211

(中央社)