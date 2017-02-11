竹縣警原鄉掃蕩山老鼠 成績亮眼
新竹縣警橫山分局於2016年9月成立「緝鼠小組」，於原鄉地區大力執行掃蕩盜伐山林的山老鼠，短短5個月來即緝獲盜伐林木案件9件19人，起獲重達4208公斤、價值700餘萬元的珍木，其中並有9名情結重大者遭羈押，成效亮眼。
縣警局長溫枝發指出，去年起，為打擊山區不法犯罪，特別於9月間成立「緝鼠小組」，於尖石、五峰等原鄉地區大力掃蕩盜伐山林的山老鼠，至今年2月已見成效，瓦解多個山老鼠不法集團。
今年度在山區的治安兩大重點工作，則為掃毒與打詐工作，橫山警分局曾於去年8月接獲毒品線報即實施通訊監察，並於今年1月13日執行掃蕩毒品專案，一舉查獲毒品販賣主嫌3人（1人在監、2人羈押），另，共傳拘10名毒蟲到案，全案均已移送新竹地檢署偵辦中。
此外，為遏止毒品進入原鄉地區，橫山警分局11日下午再執行「封鄉掃毒」專案，於尖石鄉規畫實施入尖石鄉及出尖石鄉主要道路設置路檢點，對進出原鄉車輛進行攔檢勤務。
橫山警分局除了警力的布署外，同時還統合竹北、竹東分局及警察局直屬隊、刑警大隊等警力，以「擴大臨檢」方式對進出尖石鄉車輛攔查過濾可疑人車，防止毒品進入原鄉地區，還給原鄉部落祥和、安全、純樸的優質生活環境。
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(中時)
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