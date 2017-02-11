台塑下周小降汽柴油0.1元 回到過年前水準

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台塑石化宣布下周一凌晨1點起調降汽、柴油價每公升0.1元，95+無鉛汽油新價將為26.3元，中油預計明天也將宣布小降0.1元。最近油價起伏不大，周一調降後，價格回到過年前水準。

台塑石化表示，受到美國原油庫存增加的影響，國際油價下跌，因此進行降價。調降後，92無鉛價格為24.8元，超級柴油22.3元。

(中時)