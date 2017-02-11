平溪天燈節車潮 新店警實施交管

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新北市平溪天燈節登場，新店警分局實施交管。（葉書宏翻攝）

新北市平溪天燈節登場，新店警分局實施交管。（葉書宏翻攝）

新北市平溪天燈節，被國際媒體稱為「此生必遊」的經典節慶，今（11）日於十分廣場登場，活動將分為8波進行，施放共1600盞天燈。

新店警分局指出，前去平溪天燈節會場路上會經過深坑以及石碇交流道，碰巧又遇到周末首日民眾前去宜蘭遊玩車流。為此特別在文山路與烏月路口、石碇交流道、文山路與北深路口規劃了綿密交通疏導措施以及利用監視器系統掌握活動當日各路口車流狀態，以利第一時間加派警力疏導。

為了快速辨識有無通行證，新店警分局也以「貼紙辨識法」，提前在文山路與烏月路口管制。

領有通行證或平溪居民身分證的民眾，將會被貼上貼紙，後續再經過管制點時員警即憑目視貼紙放行，不會再攔車查證，以增加效率。新店警分局呼籲，民眾多利用活動接駁公車或火車等大眾交通工具前來會場一起共襄盛舉。

(中時)