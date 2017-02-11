平溪天燈節車潮 新店警實施交管
新北市平溪天燈節，被國際媒體稱為「此生必遊」的經典節慶，今（11）日於十分廣場登場，活動將分為8波進行，施放共1600盞天燈。
新店警分局指出，前去平溪天燈節會場路上會經過深坑以及石碇交流道，碰巧又遇到周末首日民眾前去宜蘭遊玩車流。為此特別在文山路與烏月路口、石碇交流道、文山路與北深路口規劃了綿密交通疏導措施以及利用監視器系統掌握活動當日各路口車流狀態，以利第一時間加派警力疏導。
為了快速辨識有無通行證，新店警分局也以「貼紙辨識法」，提前在文山路與烏月路口管制。
領有通行證或平溪居民身分證的民眾，將會被貼上貼紙，後續再經過管制點時員警即憑目視貼紙放行，不會再攔車查證，以增加效率。新店警分局呼籲，民眾多利用活動接駁公車或火車等大眾交通工具前來會場一起共襄盛舉。
(中時)
關鍵字：平溪
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。