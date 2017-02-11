全台唯一，竹竿炮震響屏市林仔內

神轎在竹竿炮內來回穿梭，場面相當驚險。（林和生攝）

廟方人員將鞭炮綁在竹竿上，吸引不少民眾圍觀。（林和生攝）

全台唯一保留客家竹竿炮傳統的屏東市林仔內三山國王廟，在元宵節當天，將竹竿綁上鞭炮來衝炸神轎趨吉避凶，以往總有上千支竹竿炮齊炸，場面相當壯觀，但今年兼顧環保與文化保存，僅保留300多支，規模縮小許多。

盡管慶典規模縮水，但整個林仔內庄頭仍是熱鬧滾滾，燃放竹竿炮的現場吸引不少人潮圍觀，現場神轎手毫不畏懼地在炮陣中來回穿梭，讓不少體驗過鹽水蜂炮及台東炸寒單的民眾也直呼過癮。

廟方主委葉政雄指出，在二次大戰期間，有10多萬廣東揭陽縣河婆地區來台的客家族群，因戰亂無法返鄉，思鄉心切遂在屏東市蓋三山國王廟，藉由每年王爺遶境出巡，村民以竹竿綁上鞭炮來衝炸神轎，祈求來年順利，這樣的儀式稱為「攑老爺」。

待衝完炮後，依習俗還要摸摸被竹竿炮炸過的神像臉部，據說可以保平安。林建中說，全台約有4、500間的三山國王廟，只有林仔內還保留這樣的傳統，已經延續超過50年，甚至吸引竹東客家鄉親專程到場體驗。

葉政雄說，用竹竿有節節高昇意思，且活動結束後，當地居民都會把被炮炸過的竹竿拿回家，固定在門楣處，除了曬衣服外還能保平安；早年甚至有信徒將炮屑撿回，放在雞舍或鴨寮內，據說可讓雞蛋或鴨蛋早日孵化、有六畜興旺涵意。

(中時)