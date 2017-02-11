中市孔廟千人祈福 勉學子勤奮向學

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中市孔廟舉辦「孔廟開運、雞祥納福」活動，由副市長張光瑤（中）帶領民眾依古禮上香祈福。（陳淑芬攝）

台中市孔廟11日舉辦今年首場祈福許願活動，雖在寒流來襲，仍有上千名民眾熱情不減與會，由副市長張光瑤帶領在大成殿依古禮上香，敬拜先聖先賢。他詞勉勵學子要學習孔子勤奮向學，面對挑戰以達成心願。民眾填寫許願卡參加趣味闖關等活動，現場熱鬧滾滾。

台中市孔廟今年規畫舉辦二場祈福活動，今天首場以為「孔廟開運、雞祥納福」主題登場，由副市長張光瑤擔任主祭官、民政局長蔡世寅擔任陪祭官，在大成殿帶領1200多名民眾依古禮上香舉辦祈福許願儀式。

張光瑤致詞時表示，祝福與會民眾新的一年能搶得先機，學子能向孔子學習勤奮向學、努力讀書，並思考如何面對挑戰、順利達成心願。

張光瑤等人並與民眾一起體驗「狀元及第、機智過人」趣味闖關護照活動，以孔廟4個景點做為闖關主題，寓教於樂、認識孔廟建築及文化，完成闖關民眾都可獲得創意祈福品。

與會民眾領取祈福許願卡及智慧筆，寫下自己的心願吊掛在祈福台上，雖然寒流來襲低溫，但民眾熱情不減，還有不少親子同來參加，現場安排樂團演奏，上千名民眾在優美樂音下，度過溫馨假日。孔廟表示，第二場祈福活動預計在11月舉辦，歡迎民眾報名參加。

(中時)