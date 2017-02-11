嘎檔巴佛教會布施祈福 讓雲林燈會添光

中華國際嘎檔巴佛教協會10日下午在雲林燈會現場舉行供養佛舍利儀式，祈求台灣政局和諧、兩岸關係和諧。中立戴帽者是嘎檔派依尊第十八世種菟仁波切。(記者宋秉忠攝)

台灣燈會在雲林11日揭幕，19日閉幕。前一天下午，藏傳佛教「中華國際嘎檔巴佛教協會」在雲林高鐵站旁展區首先進行供奉、布施、祈福儀式，主辦此次活動的嘎檔派依尊第十八世種菟仁波切祈求台灣政局和諧、祈求兩岸關係和諧；對於當前糾結對抗的兩岸關係，他希望透過文化宗教的交流來潤滑化解。

包括夏瀛洲上將、立法委員劉建國、雲林縣議會議長沈宗隆、前國策顧問黃石城等人都出席了10日下午的供奉佛舍利及祈福儀代；台灣知名聲樂家簡文秀上台演唱＜思慕的人＞等台語歌曲，現場掌聲不斷；還有接受嘎檔巴協會布施資助的身障藝術家和太子國中鼓隊分別現場作畫及演出，吸引近千名信眾來賓觀賞，為台灣燈會成功熱身。

長期活躍於東南亞華人佛教圈的依尊上師十多年前即透過大陸同修在藏區進行布施濟貧，由於深知文化宗教對社會和諧的重大影響，近幾年，他一直積極推動兩岸的宗教文化交流；去年，他才在山東辦了佛教舍利展；前幾天，才再度邀請大陸知名書畫家到台灣辦展並與台灣同好交流。

依尊上師不但重視兩岸上層的文化交流，同時也積極支持兩岸民間交流，不久前，他透過福建殘疾人聯合會邀請大陸身障表演者到台灣，在宜蘭、新竹、台北市舉行三場公演。

依尊上師目前正在聯繫大陸有關方面，希望今年能邀請藏傳佛教的重要領袖訪台，並在北中南各舉辦一場灌頂大會，如果成行，也將是兩岸佛教界的一場盛事。

(旺報)