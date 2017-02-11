人潮增加 北捷西門站1、6號出口啟動「只進不出」管制

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台北燈節人潮增加，台北捷運公司下午5點10分啟動西門站1、6號出口「只進不出」管制。（張立勳攝）

2017台北燈節「西城嘉年華大遊行」11日晚間6點登場倒數計時，台北捷運公司宣布，因進出捷運西門站人潮增加，下午5點10分起西門1、6號出口實施「只進不出」人潮管制，大廳出站旅客引導由3、4號出口側閘門出站。

(中時)