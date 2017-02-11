曝林志玲走光？徐若瑄喊冤「對朋友很不好意思」
徐若瑄前年生下愛子小V寶Dalton，由於媽媽的好人緣，使Dalton相當幸福，成功集郵不少女神級玩伴如舒淇、賈靜雯等，昨(10日)徐若瑄再曬Dalton跟台灣第一名模林志玲玩耍照片，其中一張照片卻被誤會是林志玲走光，對此，徐若瑄昨晚也在臉書澄清真相，並表示對朋友相當不好意思。
對於林志玲疑似走光露出粉紅底褲的報導，徐若瑄昨晚為好友站出發聲說：「那明明是右腳的膝蓋⋯只能說膝蓋皮膚太好，被媒體解讀為粉紅小褲...」，更指：「問題是我怎麼可能把朋友走光的照片放上來啦！！！！拜託，對朋友很不好意思」。
而相當疼愛兒子的徐若瑄，昨也分享跟Dalton搭機照片，笑說一切兒子最大，「李總睡飽後，媽咪總是會自動讓位，以不閃到腰的半懸空姿態坐在椅子的十分之一角」，為此不以為苦，只要Dalton舒舒服服不會尖叫就好，滿滿母愛也讓不少當媽的網友說：「當媽的都是這樣～辛苦了」、「媽咪對寶貝就是無止盡的包容與讓啊」。
(中時電子報)
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