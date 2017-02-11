鬧元宵提燈籠踩街 中市國光里現閃亮燈河

南區國光里鬧元宵，即使天氣寒冷，許多民眾仍提著燈籠參加踩街活動。（林欣儀攝）

歡慶元宵節，台中市南區國光里連續第19年舉辦提燈籠踩街活動，許多民眾不畏寒流來襲，11日傍晚就提著各式造型的燈籠，在鑼鼓聲中緩緩前行，緩如一條閃亮燈河。霧峰區公所10日則舉辦元宵嘉年華活動，吸引許多民眾同樂。

提燈籠踩街的隊伍在南區區長鍾正光、市議員邱素貞與國光里長陳仁榮等人帶領下，隨著鑼鼓開到，從國光里活動中心出發，沿路可見長長的人龍揮舞螢光棒、穿梭在大街小巷，將元宵夜晚點綴得閃閃發亮，也為寒冬增添一絲暖意。

陳仁榮說，國光里舉辦的提燈籠踩街活動，號召里民走出戶外，每年都吸引數百民眾參加，參與者還可參加摸彩，成為在地重要民俗活動。邱素貞則強調，在人際關係淡薄的都會環境，透過相揪提燈籠踩街的活動可凝聚社區情誼，發揮在地守護功能。

此外，霧峰區公所也於10日晚間舉辦元宵嘉年華，除準備湯圓邀民眾品嘗，現場並有演藝團體表演、猜燈謎等活動，參加者還有機會參加摸彩，讓活動更顯熱鬧。

(中時)