鬧元宵提燈籠踩街 中市國光里現閃亮燈河
歡慶元宵節，台中市南區國光里連續第19年舉辦提燈籠踩街活動，許多民眾不畏寒流來襲，11日傍晚就提著各式造型的燈籠，在鑼鼓聲中緩緩前行，緩如一條閃亮燈河。霧峰區公所10日則舉辦元宵嘉年華活動，吸引許多民眾同樂。
提燈籠踩街的隊伍在南區區長鍾正光、市議員邱素貞與國光里長陳仁榮等人帶領下，隨著鑼鼓開到，從國光里活動中心出發，沿路可見長長的人龍揮舞螢光棒、穿梭在大街小巷，將元宵夜晚點綴得閃閃發亮，也為寒冬增添一絲暖意。
陳仁榮說，國光里舉辦的提燈籠踩街活動，號召里民走出戶外，每年都吸引數百民眾參加，參與者還可參加摸彩，成為在地重要民俗活動。邱素貞則強調，在人際關係淡薄的都會環境，透過相揪提燈籠踩街的活動可凝聚社區情誼，發揮在地守護功能。
此外，霧峰區公所也於10日晚間舉辦元宵嘉年華，除準備湯圓邀民眾品嘗，現場並有演藝團體表演、猜燈謎等活動，參加者還有機會參加摸彩，讓活動更顯熱鬧。
(中時)
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