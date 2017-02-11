川普轉向稱尊重「一中」 他是幕後推手
美國總統川普10日與中國國家主席習近平正式通話，川普更於電話中明確表態尊重「一中」政策。美國官員指出，川普態度大轉變是受到了新任國務卿提勒森影響。提勒森認為，在川普掃除對美中關係長期基石的疑慮前，雙方關係將陷於停頓。
據《路透社》報導，一名不願具名的美國官員指出，在提勒森（Rex Tillerson）參與本周的白宮會議後，白宮才於川普與習近平通話後公布調整立場。
提勒森、國家安全顧問佛林（Michael Flynn）和其他幕僚合力說服川普轉向尊重「一中」政策，「這是正確的方向，有利於雙邊關係和區域的穩定。」最後成功說服川普。
提勒森作為促使川普成功轉向的幕後推手，曾為石油業巨擘埃克森（Exxon Mobil）公司執行長，先前完全沒有外交經驗。然而在埃克森工作40年的經歷，也使他擁有多年與大陸國營石油公司打交道的經驗。
而這次事件也顯示，川普的不可預測性雖使各國緊張，但新任國務卿提勒森仍有能力緩和部分政治局勢。
(中時電子報)
文章來源：Reuters
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。