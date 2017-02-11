川普轉向稱尊重「一中」 他是幕後推手

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）。(圖/美聯社)

美國總統川普10日與中國國家主席習近平正式通話，川普更於電話中明確表態尊重「一中」政策。美國官員指出，川普態度大轉變是受到了新任國務卿提勒森影響。提勒森認為，在川普掃除對美中關係長期基石的疑慮前，雙方關係將陷於停頓。

據《路透社》報導，一名不願具名的美國官員指出，在提勒森（Rex Tillerson）參與本周的白宮會議後，白宮才於川普與習近平通話後公布調整立場。

提勒森、國家安全顧問佛林（Michael Flynn）和其他幕僚合力說服川普轉向尊重「一中」政策，「這是正確的方向，有利於雙邊關係和區域的穩定。」最後成功說服川普。

提勒森作為促使川普成功轉向的幕後推手，曾為石油業巨擘埃克森（Exxon Mobil）公司執行長，先前完全沒有外交經驗。然而在埃克森工作40年的經歷，也使他擁有多年與大陸國營石油公司打交道的經驗。

而這次事件也顯示，川普的不可預測性雖使各國緊張，但新任國務卿提勒森仍有能力緩和部分政治局勢。

(中時電子報)