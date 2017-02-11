吟詩念歌慶元宵 文學館團拜很文青
迎雞年，台中市文化局11日舉辦台中作家團拜暨「春之頌」文學市集，許多文學家齊聚在台中文學館呷湯圓、吟詩念歌，度過充滿文青味的元宵節，而位於文學館角落的「轉角微光－臺中文學館文創小舖」也正式開幕。
包括總統府資政吳晟、立委黃國書、台灣文學館館長廖振富與台中文學貢獻獎得主江自得等來自全國近70位作家齊聚，由江自得等作家吟詩、念歌，搭配舞者隨詩起舞與南管音樂演奏，讓春節團拜活動充滿藝文氣息。
文化局長王志誠表示，往年曾參加過藝文界的新春團拜活動，但發現參加者多為藝術家，較少文學家，今年特別舉辦文學家聚會，很多許久未見的文學家齊聚一堂、相互切戳，藉此交流。現場並準備分別代表詩、詞、小說、散文與童話、戲劇等6大類別的6色湯圓，象徵各類作家在文學館大團圓。
而依春夏秋冬四季舉辦的「臺中文學市集」今天也同步登場，由作家擺攤、簽書並與讀者交流，相當氣氛熱絡。文化局指出，位於文學館入口處的「文創小舖」昨天正式開張，未來將販售台灣傳統文化與台中地方文學發展相關書籍與文創品。
(中時)
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