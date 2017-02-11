澎湖慶元宵 乞龜賞燈人車多
澎湖元宵文化祭系列活動今天晚間起在全島各廟宇展開，人潮與車潮湧現乞龜賞燈現場，熱鬧有年味。
遠東航空首度與澎湖縣政府合作的2017「澎湖元宵乞龜幸運樂」，今天下午3時率先登場，除了精彩的歌舞與電音三太子勁歌熱舞外，還安排空服員與民眾進行「乞龜拳比比樂」、「乞龜燈謎猜猜樂」、「乞龜銘點疊疊樂」、「乞龜大胃王吃吃樂」等趣味競賽，現場笑翻天。
包括澎湖縣長陳光復、立委楊曜和正副議長劉陳昭玲、陳雙全與馬公市長葉竹林等人都共同參與活動，場面熱鬧。
陳光復表示，澎湖的元宵乞龜活動是台灣元宵節大型活動之一，感謝遠東航空在交通、旅遊、教育、運動和元宵乞龜活動的大力支持，帶動地方的發展。
遠東航空副總經理盧紀融表示，澎湖元宵乞龜文化，迄今流傳有百餘年歷史，極具地方文化特色，今年元宵節配合舉辦元宵乞龜幸運樂活動，期盼能帶動澎湖冬季觀光旅遊，創造雙贏。
空軍馬公基地今天也在基地內舉辦「福龜祈安，歡慶元宵」乞龜祈福活動，政戰處長方嘉祥帶領留守戰備的官兵輪番擲筊，祈求自己喜歡的肪片龜等，讓基地宛若小過年的歡樂氣氛。
澎湖外垵溫王宮「金雞報喜慶讚元宵」和「百船燈會」、馬公鎖港北極殿260兩黃金龜、山水上帝廟金靈龜進水大典等元宵乞龜燈會，也都在晚間點燈，大批乞龜賞燈人潮湧入，警方也加強交通人車管制。1060211
(中央社)
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