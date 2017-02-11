李國毅為戲飆淚 甜餵連俞涵破不合

演員李國毅在新戲「如朕親臨」演出痛哭戲，男兒淚流滿面，讓對戲演員連俞涵直呼很心疼。收視成績亮眼，兩人甜蜜互餵慶功，破除不合傳聞。

台視、東森「如朕親臨」是李國毅和連俞涵主演，最新劇情發展到連俞涵逐漸懷疑李國毅真實身分，李國毅回想起兒時慘痛際遇時，上演難過、泣不成聲的內心戲。

李國毅表示，非常感謝連俞涵，每天在拍攝現場習慣聽她像小麻雀嘰嘰喳喳，但當天連俞涵知道他要拍攝內心沉重戲，就刻意安靜下來，「好讓我把心魔快速卸下，甚至在拍攝的過程中，也貼心的用手輕輕碰觸我以示安慰」，讓他內心醞釀情緒可一觸即發。

連俞涵說，當天進劇組特意保持沉默，就是希望讓李國毅能靜靜沉澱情緒，見到李國毅淚流滿面時，也讓她很自然融入無助與孤單感覺，「讓我很心疼」。

這場戲拍攝結束，李國毅一下戲立刻轉身給連俞涵暖心擁抱表達感謝，也很開心他能有這麼棒的夥伴，才能讓這場內心戲拍攝順利。

談起收視創佳績，李國毅感謝觀眾支持，承諾如果收視率破2，就以自彈自唱方式，演唱劇中男主角之歌，回饋支持「如朕親臨」粉絲。連俞涵自認沒什麼才藝，只能在旁靜靜坐著當聽眾；李國毅立刻笑回「那妳就靜靜的坐在旁邊看書好了」。1060211

(中央社)