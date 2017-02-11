男子登山迷途3小時 警消20人搜山救援

60歲陳姓男子登山迷途，警消前往搜山救援。（葉書宏翻攝）

60歲陳姓男子登山迷途，警消前往搜山救援。（葉書宏翻攝）

60歲陳姓男子10日前往新北市石碇區登山，晚間9時許遲遲未返家，陳妻向台北市中山派出所報案，警消連繫後發現他位於檳榔樹園附近，新北市消防局第四救災救護大隊出動20人前往搜救，3小時後順利將他搭救下山。陳男表示，因為山路不熟悉，才會在山中迷路。

消防局第四救災救護大隊長蕭力愷表示，從事登山活動時應攜帶基本登山裝備，如：哨子、乾糧、水、保暖衣物等，勿單獨一人登山，如在山中迷路後，應跟消防人員詳細描述所在位置及明顯標的物，以爭取搜救時效。

(中時)