下體鼓鼓的 原來是竊賊偷1萬6塞褲襠

基隆市1名丁姓壯男（26歲），昨天中午走在基隆市區被攔查，他下體異常隆起，引起警員懷疑，要求他「掏」出裡頭的東西，結果掏出來的，居然是現金1萬6千多元，原來是丁男在被盤查之前剛好去人家車上偷錢，結果上一分鐘行竊，下一分鐘就被逮個正著。

警方調查，一名車主昨天中午報案，表示自己送貨收款時，將車子停在路邊，結果車上1萬6千多元現金不翼而飛。警方懷疑是丁男所為，但丁男均矢口否認；事後警方調閱監視器，才讓他啞口無言坦承犯行，表示因為缺錢，所以才趁車主離開的空檔偷錢。

丁男供稱，因平日沒有工作，成天流連在網咖，缺錢才會趁車主離開的空檔偷錢，「還來不及花就被抓了。」警方訊後依竊盜罪將丁男移送法辦。

(中時)