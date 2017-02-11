傅園慧荒野求生節目 嚇得慘叫連連

由冒險家貝爾．吉羅斯主持、專邀名人參加的荒野求生節目，日前播出中國大陸游泳女將傅園慧挑戰荒野的畫面，只見她在野地裡吃蟲子、過急流、攀懸崖，並用「洪荒之力」慘叫連連。

上海澎湃新聞報導，貝爾．吉羅斯（Bear Grylls）的荒野求生節目一向以高難度著稱。傅園慧一開始就說「酷斃了，超刺激，自己很享受」。她最後說，克服很多以前覺得不可能做得到的事，感覺自己昇華了。

為了儲備食物，傳園慧和吉羅斯看上了路邊的一條蛇，他們一起完成了剝蛇皮的工作，在剝皮的過程中，傅園慧驚呼「好噁心」。

接著，他們不得不越過一條湍急的河流。由於水流實在太急，傅園慧最後放棄，決定爬上岸。

吉羅斯吐槽她：「一個奧運游泳選手居然怕水。」

傅園慧的父親說，雖然是游泳選手，但傅園慧基本上都在游泳池裡游，從未在天然水域裡游過泳，「她不敢下去」。

傅園慧在荒野求生節目裡，也同樣展現「文藝女青年」的愁滋味。

她說，自己曾多次向爸媽說不想游泳了。「那些我身邊的人，直接一刀刺進我的心裡。我18歲的時候，當時已經感覺自己要死了。」

「這個項目帶給我的只有悲傷沒有快樂，看到泳池我就想吐。曾經傾注在泳池裡的感情，變成特別鋒利的刀劍，直接全插在我身上插成刺蝟。」

「到後來可能就是一種突破吧。當你有了突破，就像把烏雲一刀劃開，突然陽光就降臨到你身上。特別大的落差，整個世界都亮了，你自己也亮了。一念之差，萬物皆變。」1060211

(中央社)