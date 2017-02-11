利物浦封殺太陽報 記者不得進入球場

利物浦主場球迷以熱情著稱。（本報資料照片／李弘斌攝）

利物浦禁止太陽報記者出席該隊舉辦的記者會，圖為利物浦現任教頭柯洛普。（美聯社資料照）

從1989年「希斯堡慘案」（Hillsborough disaster）就結下了樑子，英超「紅軍」利物浦對英國媒體《太陽報》有了最新的抵制動作，未來該隊包括在主場安菲爾德、訓練基地梅爾伍的比賽與記者會，都不會讓《太陽報》記者入場。

這項禁令是利物浦球隊高層日前與「日全蝕」（Total Eclipse of The S*n group，由利迷組成的反太陽報組織）會面後，所做出的最新決定。利物浦方面表示俱樂部不會有公開評論，《太陽報》則透過聲明表達遺憾。

「禁止採訪對球迷和足球來說都是壞事，」《太陽報》聲明表示：「本報對當年希斯堡慘案的錯誤報導深感歉意，也了解那些報導迄今仍讓這個城市的許多民眾感到受傷。我們無法消除那些傷害，只盼透過持續對話，證明我們尊重利物浦市民。」

「紅軍」利物浦是英國最成功的足球隊之一，「希斯堡慘案」卻是球迷和該市民眾永遠的痛。1989年英格蘭足總盃準決賽，利物浦和諾丁漢森林在希斯堡球場遭遇，發生隔開雙方球迷的鐵絲網倒塌、壓死96名利物浦球迷的悲劇。

更令利物浦民眾憤怒的是，《太陽報》當時以「真相」（THE TRUTH）為頭條標題作報導，把意外責任歸責於紅軍球迷，還說有些球迷偷竊受害者的財務並阻饒員警的救護工作。

28年來，利物浦雖未禁止《太陽報》記者進入安菲爾德或梅爾伍，卻從未接受過該報專訪，利物浦市很多商店早已拒售《太陽報》，《太陽報》多年來則一直拒絕道歉。

直到2012年英國政府公布希斯堡慘案的真相，承認員警和現場工作人員在維持秩序上的嚴重失職，為發生慘案的最直接原因，洗刷了利物浦球迷「肇事者」罪名。《太陽報》隔天才在頭版頭條以「真正的真相」（THE REAL TRUTH）為標題公開道歉。

然而，利物浦人的憤怒並未平息，去年4月，英國陪審團裁定希斯堡慘案的96名死者為「非法被殺」，更激發了市民的怒氣，「日全蝕」組織策動商店停售與計程車打出拒買《太陽報》標語，最後終於促成球隊正式對該報祭出禁令。

(中時電子報)