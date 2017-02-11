神明保佑健康！士林神農宮成立樂活棧

我要評比

士林神農宮與北市聯醫攜手成立「神農樂活棧」，深入社區關懷民眾健康，幫民眾量血壓、宣導衛教。（張立勳翻攝）

有神明庇佑！百年古廟士林神農宮11日與台北市立聯合醫院攜手成立「神農樂活棧」，設置社區關懷站幫民眾量血壓、宣導衛教，未來也將推出每月一次的老人共餐服務，希望每位長輩都能歡喜「呷百二」。

今天是元宵節，在神農大帝見證下，聯醫總院長黃勝堅為「神農樂活棧」揭牌，並舉行祈福儀式，象徵宮廟社區結合專業醫療，開創宮廟與醫院合作的新典範。

黃勝堅指出，台北市65歲以上的長者約42萬人，有5000人獨居，因政府人力有限，必須結合社區鄰里力量一起照顧地方獨老，成立新據點要吸引長者多多走到戶外活動，活出健康和活力。

神農宮董事長何逸松說，興建於1741年的神農宮是士林三大廟之一，為當地民眾精神寄託及信仰中心，也是老人家經常活動的場所，相當適合作為社區照顧服務據點。

神農樂活棧除提供健康衛教，未來在聯醫體系協助下，將陸續舉辦各項講座，下個月率先登場的「當中醫遇上神農」，教導民眾認識中藥，來神農宮參拜，不僅慰藉心靈，同時獲得新知。

何逸松表示，目前神農樂活棧計畫每月推出一次50人份老人共餐，邀請陽明醫院營養師把關食材安全與營養，讓共餐的長輩吃得開心、吃出健康。

(中時)