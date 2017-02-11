神明保佑健康！士林神農宮成立樂活棧
有神明庇佑！百年古廟士林神農宮11日與台北市立聯合醫院攜手成立「神農樂活棧」，設置社區關懷站幫民眾量血壓、宣導衛教，未來也將推出每月一次的老人共餐服務，希望每位長輩都能歡喜「呷百二」。
今天是元宵節，在神農大帝見證下，聯醫總院長黃勝堅為「神農樂活棧」揭牌，並舉行祈福儀式，象徵宮廟社區結合專業醫療，開創宮廟與醫院合作的新典範。
黃勝堅指出，台北市65歲以上的長者約42萬人，有5000人獨居，因政府人力有限，必須結合社區鄰里力量一起照顧地方獨老，成立新據點要吸引長者多多走到戶外活動，活出健康和活力。
神農宮董事長何逸松說，興建於1741年的神農宮是士林三大廟之一，為當地民眾精神寄託及信仰中心，也是老人家經常活動的場所，相當適合作為社區照顧服務據點。
神農樂活棧除提供健康衛教，未來在聯醫體系協助下，將陸續舉辦各項講座，下個月率先登場的「當中醫遇上神農」，教導民眾認識中藥，來神農宮參拜，不僅慰藉心靈，同時獲得新知。
何逸松表示，目前神農樂活棧計畫每月推出一次50人份老人共餐，邀請陽明醫院營養師把關食材安全與營養，讓共餐的長輩吃得開心、吃出健康。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。