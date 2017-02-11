酒駕迴轉波及2車 酒測未過送辦

蔡姓男子11日凌晨5時許酒駕在七賢路迴轉，造成對向車道黑色自小客車追撞路旁卸貨的超商貨車。（曹明正翻攝）

蔡姓男子11日凌晨5時許酒後駕駛銀色廂型車在新興區迴轉時，與對向車道的黑色自小客車發生擦撞，造成黑車追撞路旁卸貨的超商貨車，所幸只有車毀、2人受傷均無礙，蔡男酒測值0.54毫克，被依公共危險罪送辦。

新興警分局中山所調查，在熱炒店上班的27歲蔡男，昨天凌晨下班後先載同事到自強路的朋友家喝酒，清晨5時許，他開車要回鳳山住處，在行經七賢路口時，於南台路向左迴轉，與28歲陳姓男子駕駛的黑車發生擦撞。

兩車擦撞後，強大的撞擊力道，導致黑車失控追撞正在超商前卸貨的貨車，除了廂型車右邊車頭變形，黑車車頭則是幾乎全毀，超商貨車的後保桿也凹陷，黑車上陳姓駕駛與鍾姓女乘客自行脫困，雖有受傷但送醫無礙。

警方調查，蔡男肇事後坦承在朋友家喝了3瓶酒，但辯稱是對向的黑車速度太快，讓他反應不及才會撞上，員警聽了怒斥「喝了酒就不能開車」，因酒測值0.54毫克，依公共危險罪送辦，違停卸貨的超商貨車也被開單告發。

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(中時)