澎湖家扶頒獎助學金 261生受惠
各級學校13日將開學，澎湖家扶中心今天頒發145萬元的獎助學金給261位受扶助的弱勢學童，讓弱勢學童得如期開學上課。
澎湖家扶中心今天在特教中心頒發獎助學金，縣長陳光復對家扶中心及社會各界善心協助弱勢族群學子安心學習、快樂成長，表達由衷感謝，勉勵受扶助的小朋友以樂觀、積極、自信的態度面對人生，將來有朝一日有能力時，回饋社會。
澎湖家扶中心獎助學金，今天頒發有國小89位、國中63位、高中63位、大專46位，合計261名學生，獎助學金145萬元，家扶中心主任蕭舜鴻代表弱勢學童，感謝各界的愛心。
蕭舜鴻表示，獎助學金採申請制，除了看見更多家庭及求學需求，孩子們也更願意透過獎助學金申請，展現自己的學習成果與課業表現，歡迎社會大眾、在地社團組織熱情響應，協助在學兒少安心就學。1060211
(中央社)
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