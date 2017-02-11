台北書展拍賣古籍 史記纂85.5萬成交
2017台北國際書展今天舉行珍本古籍公益拍賣會，首度邀請二手書籍參展；最受注目競標物為明代萬曆年間套色本「史記纂」，起標價新台幣20萬元，最後以85萬5000元成交。
知名編輯傅月庵、北京立體書博物館館長文自秀與茉莉二手書店共同籌辦「為愛與書尋找生命落腳處」珍本古籍公益拍賣會，今天下午在台北國際書展世貿一館舉行，是書展首度有舊書參展、珍本拍賣會，吸引逾150名書友共襄盛舉。
這次由茉莉二手書店拍賣50本古籍，其中最有看頭競標物為明代萬曆年間套色本「史記纂」，起標價20萬元，加喊一口為5000元，兩名競標者一路喊價廝殺，最後以85萬5000元成交，比預估成交價多出5萬5000元。
茉莉二手書店表示，明朝年間普遍為單色印刷，「史記纂」採用套色方式，印出黑、紅兩色，超越當時技術，頗具收藏價值，書店人員指著「史記纂」圖像說，「可以看到黑色原文旁的紅色句讀印刷得非常精確」。
拍賣書籍還包含曾被視為茉莉鎮店之寶的明刻本「嘉興藏」、胡適簽名本、吳濁流簽名本等、三島由紀夫、谷崎潤一郎等初版本，種類舉凡畫冊、雜誌、政府文宣，年代從明清、日治到民國初年，各種書迷眼中的「夢幻逸品」全都出籠。
傅月庵說，「書籍除了是知識載體，也是一種藝術呈現」，期盼本次活動重燃民眾購買、閱讀與收藏紙本書的熱情。拍賣會除吸引愛書同好交流，也結合愛心共議，盈餘將全數捐給家扶基金會，改善偏鄉兒童閱讀環境。1060211
(中央社)
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