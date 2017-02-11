金城武樹裝置藝術遭破壞 叮噹翅膀縮水

台東池上金城武樹旁裝置藝術，彼得潘及搭檔叮噹，經常遭到遊客觸摸，叮噹的金翅膀「落漆」，部分折斷，只好改成縮水版翅膀。

去年6月長榮航空邀請藝術家楊茂林，在金城武樹下發表銅雕藝術品「休憩中的思維」，以彼得潘及搭檔叮噹坐在奉茶茶壺旁，深受遊客喜愛。

不過，遊客喜歡接近這項作品，並且伸手觸摸叮噹的金色翅膀，翅膀經不起長期碰觸，日前折斷。長榮航空邀請楊茂林查看，再黏上一對大翅膀，但還是難逃折斷命運，只好改成縮水版翅膀。

池上鄉長張堯城表示，休憩中的思維在展出數個月後，就被發現叮噹的翅膀斷掉，再黏上一對大翅膀，還是遭折斷，因此只能將翅膀尺寸縮水呈現。1060211

(中央社)