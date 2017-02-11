新加坡僑社新春團拜 期盼國泰民安
新加坡僑社本周接連舉行新春團拜，期盼國泰民安。駐新加坡代表梁國新致詞時強調台星關係密切，不論在經濟、文化、觀光等方面交流均十分頻繁。
包括榮光聯誼會、同德書報社、新加坡台北工商協會均在春節過後接連舉辦新春團拜活動，甫於去年12月間到任的梁國新今天也透過參加新加坡台北工商協會新春團拜機會，再次強調會在新的一年和大家共同為未來打拚。
梁國新表示，新加坡與中華民國關係非常密切，2016年，新加坡是台灣的第6大貿易夥伴，往來於台星之間進行觀光商旅人數也超過72萬人次，充分顯示兩國人民往來密切。
他指出，新加坡台北工商協會人才濟濟，20多年來網羅了台灣旅星從事各行各業、最有成就的企業家，對新加坡近年來高速的經濟成長與社會進步發展貢獻卓越，受到新加坡政府肯定。
梁國新同時也在昨晚出席同德書報社新春團拜時說，同德書報社成立迄今已107年，始終秉持國父孫中山先生的創社宗旨與追求民主自由的不朽精神，時到今日也能與日俱進，舉辦講座、書畫等展覽，弘揚中華文化也服務社員，令人敬佩。
另外，梁國新在榮光聯誼會新春聯誼餐會強調，榮光聯誼會的成立，團結了海外所有支持中華民國的三軍退役袍澤的力量，發揮革命軍人傳統精神，增進共同福祉，聯絡彼此感情。1060211
(中央社)
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