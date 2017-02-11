多事之秋 法國仍是最受歡迎觀光目的國
法國去年處於高度恐怖攻擊警戒下，加上持續數月的社會運動，造訪法國的外籍遊客數雖有減少，仍在8250萬到8300萬人次之間，維持全球最受跨國遊客喜愛的國家頭銜。
外交部長艾侯（Jean-Marc Ayrault）昨天於西南部的庇里牛斯-大西洋省（Pyrenees-Atlantiques）參訪時說，去年法國遭逢恐怖攻擊、天候不佳和社會運動，觀光業受到影響，但根據初步估計，來到法國的外籍遊客仍比赴美國、西班牙的多，還是最受歡迎的旅遊目的國。
去年春天，巴黎連日豪雨造成塞納河暴漲，部分地段淹水，連羅浮宮都緊急關閉；此外，政府推動勞動法改革方案激起民怨，抗議遊行持續數月，不利觀光；南部渡假城市尼斯（Nice）又於7月14日國慶當天發生卡車衝撞人群的恐攻事件，再度打擊觀光業。
2015年，造訪法國的外籍遊客數約為8500萬人次，去年遊客數雖有減少，但整體減幅比預期的小。
根據外交部資料，去年底的法國旅館訂房數已有回升，今年第一季從世界各地飛往巴黎的機票訂位數也比去年同期增加10.4%，尤其原本擔憂恐攻而卻步的日本遊客漸漸回心轉意。
外交部訂定於2020年達到一億名外籍遊客造訪法國的目標，去年推動一連串提升安全、改善待客之道的措施，例如增設監視錄影器、加強外語服務等。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。