多事之秋 法國仍是最受歡迎觀光目的國

法國去年處於高度恐怖攻擊警戒下，加上持續數月的社會運動，造訪法國的外籍遊客數雖有減少，仍在8250萬到8300萬人次之間，維持全球最受跨國遊客喜愛的國家頭銜。

外交部長艾侯（Jean-Marc Ayrault）昨天於西南部的庇里牛斯-大西洋省（Pyrenees-Atlantiques）參訪時說，去年法國遭逢恐怖攻擊、天候不佳和社會運動，觀光業受到影響，但根據初步估計，來到法國的外籍遊客仍比赴美國、西班牙的多，還是最受歡迎的旅遊目的國。

去年春天，巴黎連日豪雨造成塞納河暴漲，部分地段淹水，連羅浮宮都緊急關閉；此外，政府推動勞動法改革方案激起民怨，抗議遊行持續數月，不利觀光；南部渡假城市尼斯（Nice）又於7月14日國慶當天發生卡車衝撞人群的恐攻事件，再度打擊觀光業。

2015年，造訪法國的外籍遊客數約為8500萬人次，去年遊客數雖有減少，但整體減幅比預期的小。

根據外交部資料，去年底的法國旅館訂房數已有回升，今年第一季從世界各地飛往巴黎的機票訂位數也比去年同期增加10.4%，尤其原本擔憂恐攻而卻步的日本遊客漸漸回心轉意。

外交部訂定於2020年達到一億名外籍遊客造訪法國的目標，去年推動一連串提升安全、改善待客之道的措施，例如增設監視錄影器、加強外語服務等。1060211

(中央社)