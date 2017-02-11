竹市大型就業博覽會 億光68K海外主管職缺最吸睛

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勞動部今天在新竹市舉辦今年北台灣首場大型就業博覽會。(圖／勞動部提供)

勞動部今年在北台灣首場大型就業博覽會今(11)日新竹市登場，不少知名大廠如台積電、聯電、億光電子都在現場設攤，尤以億光68K海外高薪主管職缺最吸睛。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍表示，台灣軌道運輸「龍頭」台灣高速鐵路也在今年首次現身北台灣就博會大舉徵才，不僅要招募165個技術職缺，還喊出36K高薪，成為不少民眾爭相詢問的攤位之一。

丁玉珍分析，受到Apple Pay進駐台灣及iPhone即將發表新一代產品利多，蘋果供應鏈相關廠商如緯創、友達、中美矽晶、欣興電子等11家設攤廠商，也因為前景看好，又有海外派駐職缺，成為年輕求職者中最搶手的熱門職缺。

這次就博會適逢年後轉職旺季，主辦的桃竹苗分署統計參與人數逾3,500人次，顯示桃竹苗就業市場依舊活絡。

(工商)