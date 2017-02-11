燈節偷不到 阿嬤級扒手轉戰菜市場被逮見警超驚訝

王姓女扒手在菜市場偷衣服，當場遭警方逮捕。（陳鴻偉翻攝）

王女以為警察都在顧燈節，不料在內湖被逮。（陳鴻偉翻攝）

2017台北燈節在西門町熱鬧舉辦，因人潮眾多，許多扒手紛紛出籠，台北市警方有鑑於此，由北市刑大肅竊組，在燈會沿途布下重兵，鎖定扒手加強查緝，58歲阿嬤級王姓女扒手，前後在燈會潛伏5天，發現到處都是警察，沒機會下手放棄，今天上午改到內湖菜市場行竊，在偷服飾店衣服時，被跟監的警方當場逮捕，她被逮時無奈表示：「你們不是都在西門町嗎？」

肅竊組組長胡玉磊表示，王嫌近來在各大市場，先後被抓過5次，還曾帶著孫子當掩護，假裝挑選扒竊民眾財物，是「鷹眼專案」的列管人物，警方發現她從燈節開始後，就陸續現身西門町多次，因此鎖定追查。

王嫌日前似乎發現到處有警察，今天決定轉戰他地，上午前往內湖路一段某菜市場，伺機扒民眾皮包，由於一直沒成功，最後前往1家服飾店，趁老闆不注意時，陸續偷了8件價值760元的衣褲，被肅竊組幹員當場逮捕，王見到警察十分驚訝，認為他們應該都在顧燈節，嘀咕：「我都跑到這了也會被抓…」警訊後被依竊盜罪移送法辦。

(中時)