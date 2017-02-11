SBL》蔣淯安再爆發 台啤拉尾盤5連勝
「安佛森」蔣淯安再次展現破壞力，拿24分、5籃板及3助攻，搭配B.戴維斯28分、10籃板，台啤終以76比72氣走富邦勇士，勇奪5連勝，台啤教練周俊三用「國家級後衛」形容小安表現，小安笑著說：「我怎麼敢當！」
由於腳踝扭傷，蔣淯安直到今年1月6日才告傷癒復出，至今只打9場，讓周俊三不禁開玩笑表示，因為小安欠球隊十幾場比賽，所以這兩場才要打更拚命，小安連忙澄清，「先前因為韌帶還沒長好，肌耐力也沒恢復，現在才好多了。」
「所以原本不敢做的動作，現在才比較敢做出來，才讓這兩場打得比較好，絕對不是因為某人(指前台啤總教練閻家驊)不在的關係。」其實蔣淯安太客氣了，他11日不只表演漂亮切入，更玩了1記空中換手拉竿拋投命中。
原本台啤打到末節，還以55比65落後，幸好「小粉紅」朱億宗連進兩顆三分球，帶起12比0逆轉攻勢，加上歐布萊恩最後關頭發生傳球失誤，才讓台啤驚險帶走勝利，問蔣淯安是否跟前隊友歐布萊恩講好了，他說：「怎麼可能！」
本季首次對上老東家台啤的歐布萊恩，面對輸球結局(甚至還算輸球頭號戰犯)，賽後不改以往難搞個性，直接用「治療」為由，再次拒絕參加賽後記者會，只由球隊公關代為回答提問，「就是一場比賽而已，沒什麼差別。」
富邦總教練顏行書倒是坦承多了，「我們過完農曆新年後，籃板優勢就已不見，這跟歐布萊恩當然有很大關係，畢竟他愛投外線的習慣很難改變(此役歐布萊恩三分球投8中1)，我們也只能努力跟他協調。」
不過顏行書強調，不能把所有輸球責任都推在歐布萊恩身上，富邦必須自己建立競爭力與球隊文化，且把細節做好，「我要求的還是凝聚力。」
(中時電子報)
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