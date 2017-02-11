新竹社規師團隊在公園整地 竟挖出未爆彈！

新竹縣新豐鄉鳳坑社規師團隊，11日中午在朴樹公園內挖出1枚未爆彈，陸軍未爆彈處理小組緊急到場處理。（陳育賢翻攝）

陸軍未爆彈處理小組緊急到場處理。（陳育賢翻攝）

陸軍未爆彈處理小組緊急到場處理。（陳育賢翻攝）

陸軍未爆彈處理小組緊急到場處理。（陳育賢翻攝）

新竹縣新豐鄉鳳坑社規師團隊，11日中午在朴樹公園內挖出1枚未爆彈。（陳育賢翻攝）

新竹縣新豐鄉鳳坑社規師團隊為回復鳳坑居民舊時記憶，希望重現曾經陪伴著鳳坑小朋友們成長的朴樹林，11日在朴樹公園進行整地工程，未料，中午在樹林內竟挖出長約40公分的未爆彈，所幸陸軍未爆彈處理小組緊急帶回處理，沒有人受傷，結束一場虛驚。

新竹縣社區規畫師指出，2015年起，社規師一直希望以回復鳳坑居民舊時記憶為改善社區空間的方向，今年團隊特別以陪伴鳳坑居民成長的朴樹林區為提案方向，希望能讓陪伴著鳳坑小孩長大的老朴樹林，重新恢復風采。

計畫原訂於明天舉行朴樹林區之綠美化工作，邀請鳳坑村民及全縣社規師近60位一同前來鋪設草皮、種花卉美化環境。

而今天上午社規師先在朴樹公園內為12日的活動做整地工程，未料，中午於埋設管線挖地時，竟挖出1枚長約40公分、直徑10公分並已生鏽的未爆砲彈，嚇得工作人員趕緊向警方報案。

警方隨即通報陸軍未爆彈處理小組人員前來處理，並在初步檢測後，帶回營區處理，於下午3點排除狀況，結束一場虛驚，沒有人員受傷。

地方人士表示，該處在幾10年前曾經是軍方訓練的場地，過去有挖設壕溝等軍用設施，但應非砲彈實測場，不知為何有未爆彈在樹林內，還好只造成一場虛驚。

社規師指出，新豐鳳坑村為沿海的村落，是新竹縣紅樹林主要的聚集地，但除了紅樹林外，鳳坑村還有1個全台之最的寶藏─「朴樹林區」，據調查，當地是全台朴樹林最多、最密集的村落，多達106棵，不過在2005年時，因病蟲害使得朴樹林區的老樹一一倒下。

鳳坑社規師團隊於今年度提出朴樹林區的改善計畫，整理雜草叢生的朴樹林公園，修復公園內的涼亭及綠美化，讓已經荒廢許久的朴樹公園，再次成為社區居民休憩、玩耍的空間。

(中時)