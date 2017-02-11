合歡山飄雪下冰霰 警啟動雪地管制
強烈寒流來襲，合歡山區飄小雪與冰霰，成了銀白世界，讓山上久候的遊客感到興奮，警方啟動雪地管制措施，台14甲線27.5公里（昆陽）附近開始，車輛必須加掛雪鍊才能上山，並呼籲遊客做好保暖工作。
合歡山近兩日因寒流關係，氣溫驟降至零下5度，但因水氣不足，前夜起僅斷斷續降下冰霰，昨日降下零星雪花，因低溫保留霰珠，路面與停放的車輛像鋪上一層白紗，追雪遊客仍然開心拍照，並將現場畫面放上臉書社團直播。
松雪樓人員表示，這兩天合歡山寒冷，但水氣還是不太足，冰霰降落，看起來就像是飄雪一樣，地面的霰量收集起來足夠堆成雪人，上山民眾還是玩得很開心，武嶺至合歡山之間「水晶宮」的區域路面容易結冰，有駕駛因車輛打滑，差點釀成車禍，幸好在警方管制下，未形成嚴重事故。
因應下雪可能造成的交通意外，14甲線27.5公里（昆陽）附近開始，車輛必須加掛雪鍊才能上山，警方也提醒山上賞雪民眾，務必注意道路積雪或結冰路況，並利用公路總局省道即時路況系統事先作好行程規劃與應變措施。
(中時)
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