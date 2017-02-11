林心如愛女滿月 一家三口大眼照甜蜜曝光
林心如上月7號在台灣生下一名小公主，老公霍建華為親自迎接愛女出生，特地向《如懿傳》劇組告假，還一度因太開心，捨不得將女兒放下，抱在懷中不放。隨著寶貝女兒滿月，這對新手爸媽也忙著將滿月禮分送親友，還附上一張繪有一家三口照的可愛卡片，幸福不言而喻。
林心如、霍建華夫婦近來忙著與親友分享幸福，滿月禮除了有手工餅乾與蛋糕，還附上一張繪有一家三口大眼睛的Q版卡片。林心如升格當媽後，對女兒相當保護，至今未讓女兒露面，雖然這張Q版卡片依舊沒讓女兒真面目曝光，但從照片看來，小公主的確遺傳了爸媽好基因，也有一雙水汪汪大眼睛。
(中時電子報)
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