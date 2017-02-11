劉時豪展現企圖心 洪總叫他亞洲小鋼砲
職棒Lamigo桃猿隊到日本石垣島打交流賽，捕手劉時豪展現企圖心，攻守俱佳，單場4支安打；總教練洪一中開玩笑稱他「亞洲小鋼砲」。
桃猿隊捕手位置去年由林泓育蹲60場、劉時豪56場、黃浩然49場及張閔勛9場。本季林泓育回歸指定打擊，老將黃浩然、4年級生劉時豪、新秀張閔勛競爭捕手位置。
劉時豪今天在交流賽展現企圖心，對日本職棒投手敲出4支安打，守備時兩次阻殺壘上跑者，引導投手也獲得總教練肯定。
劉時豪說，今年要好好努力，希望每一場比賽都能為球隊拿下勝利，「去年球季起伏較大，希望今年更成熟、更穩定，好成績不要曇花一現，朝向頂尖選手的目標邁進」。
投手林樺慶前4局封鎖對手，第5局遇到亂流，劉時豪長傳阻殺，2次抓到壘上跑者，製造出局數，並上前安定投手。劉時豪說，日職打者都有一套，喊暫停的時候，上前提醒投手該做的事，要有「跟對方輸贏」的氣魄。
洪一中表示，劉時豪是球隊倚重的捕手，春訓狀況不錯，另一場交流賽會由新秀張閔勛先發，輪流表現。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。