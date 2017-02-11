劉時豪展現企圖心 洪總叫他亞洲小鋼砲

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職棒Lamigo桃猿隊到日本石垣島打交流賽，捕手劉時豪展現企圖心，攻守俱佳，單場4支安打；總教練洪一中開玩笑稱他「亞洲小鋼砲」。

桃猿隊捕手位置去年由林泓育蹲60場、劉時豪56場、黃浩然49場及張閔勛9場。本季林泓育回歸指定打擊，老將黃浩然、4年級生劉時豪、新秀張閔勛競爭捕手位置。

劉時豪今天在交流賽展現企圖心，對日本職棒投手敲出4支安打，守備時兩次阻殺壘上跑者，引導投手也獲得總教練肯定。

劉時豪說，今年要好好努力，希望每一場比賽都能為球隊拿下勝利，「去年球季起伏較大，希望今年更成熟、更穩定，好成績不要曇花一現，朝向頂尖選手的目標邁進」。

投手林樺慶前4局封鎖對手，第5局遇到亂流，劉時豪長傳阻殺，2次抓到壘上跑者，製造出局數，並上前安定投手。劉時豪說，日職打者都有一套，喊暫停的時候，上前提醒投手該做的事，要有「跟對方輸贏」的氣魄。

洪一中表示，劉時豪是球隊倚重的捕手，春訓狀況不錯，另一場交流賽會由新秀張閔勛先發，輪流表現。1060211

(中央社)