閻家驊辭職 台啤逆轉富邦5連勝

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前SBL台啤總教練閻家驊涉及賭博案件9日請辭，台啤今天面對富邦在第4節上演大逆轉，靠著戴維斯、蔣淯安和朱億宗的發揮，最終76比72取得5連勝。

超級籃球聯賽（SBL）本週在高雄巨蛋體育館進行。台啤以落後姿態進入第4節，不過憑著一波12比0的攻勢，包含蔣淯安快攻大拉杆上籃，反以67比65超前，輪到富邦苦苦追趕。

富邦的洪志善一次抄截快攻，再幫助球隊取得領先，不過台啤朱億宗的三分球又要回優勢，接下來台啤戴維斯（Bryan Davis）先用「麻辣火鍋」擋下富邦進攻，最後23.7秒，富邦傳球失誤，讓戰況更加緊急。

富邦接下來祭出犯規戰術希望爭取時間，隨後張伯維在三分線外出手，不過落空，而蔣淯安抓下防守籃板後又罰進1球，也幫助台啤穩住勝利。

戴維斯拿下28分10籃板、蔣淯安24分5籃板、朱億宗11分。

「球隊團隊今天表現都很棒。」戴維斯表示，全隊共有15次助攻，這也要歸功隊友，最後是靠著拚勁和防守贏得勝利。1060211

(中央社)