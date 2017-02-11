會移動的花燈在新埔 迎天穿活動熱鬧登場
「新埔花燈慶元宵暨迎天穿—鬥燈藝術踩街嘉年華」11日晚間熱鬧登場，需6至10人推拉、具有400年歷史的福建連城游大龍、新埔各社區、學校上百個踩街隊伍輪番上陣，點亮炒熱新埔鎮夜晚。
縣長邱鏡淳表示，「北天燈、南烽炮、會移動的花燈在新埔」於2011年起擴大辦理，讓起於日據時代卻沈寂超過半世紀的新埔鬧元宵活動重新活絡，加上日本「青森睡魔龍王巨燈」及大陸隊伍助陣下，已成為國內知名的元宵節祭典。
今年迎天穿活動特別以「12生肖」為主題，製作12組「會移動」、每台重3、400公斤的巨燈，長5米、寬2.5米、高5米，相當吸睛。
今天下午5點起的踩街表演節目豐富多元，有創意高蹺、客家花鼓、鐵馬獻技、疊羅漢等雜耍、管樂團表演、古董車隊踩街、千手觀音、迎賓戰炮隊伍、祥獅及麒麟獻瑞、恐龍逛大街、三太子鬧天穿、七彩雷光龍等等，隊伍所到之處吸引遊客圍觀欣賞，盛況空前。
而上午主辦單位還規畫了「慶元宵客庄漫遊─關西散步‧新埔賞花燈」輕親小旅行，新埔鎮的「3街6巷9宗祠」及台開智能園區「春遊新埔花園」，也吸引大批人潮。
明天活動則還有「喜迎天穿．好客饗宴」，邀請《超級偶像》新竹縣客籍藝人—朱俐靜、金曲客家歌手黃子軒與山平快樂團、丘與樂樂團及新埔在地創作歌手林碧霞、劉宛臨，以及氣勢非凡的「重慶市銅梁火龍隊」震撼演出，精彩可期。
此外，16日在廣和宮另有天穿日祈福迎神大典，12生肖巨燈及踩街花燈也在新埔藝文廣場展示至16日，民眾可前來共襄盛舉！
(中時)
關鍵字：新埔花燈慶元宵暨迎天穿、迎天穿
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