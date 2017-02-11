催生地震預警系統 管碧玲卻收不到簡訊
地震預警簡訊你收到了嗎？有人一夜收到數通，有人都未收到，追蹤推動預警3年的民進黨立委管碧玲感慨：「去年5月啟用後，我一次都未收到」，將持續追蹤，究竟是覆蓋率不足或強度不夠。
管碧玲在臉書上抱怨：，啟用「災防告警細胞廣播訊息系統」的地震預報與地震報告簡訊，我當時就警告這個我追蹤三年，才出生的孩子，我說：「懷孕三年出生的孩子，希望要夠聰明」！
雖然，她這個催生系統的人，從來不曾收到警訊，但是，強烈地震把大家震醒，目前未傳出重大災情，好在大家都平安，天佑台灣！
管碧玲受訪時表示，系統啟用後不久即遇上地震，當時即向NCC、中華電信反映未收到，得到的答案「可能是強度不足」，但11日地震後，卻是有人連續收到數通簡訊，有人一通都未收到，顯然覆蓋率等問題頗嚴重，有必要全面檢討。
她說，今天證明，傳遞的面還不夠廣！我用的是「中華電信3G」，是什麼原因還收不到？全國災防告警的簡訊系統，覆蓋率還很低嗎？到底完成多少了？新政府上台，有沒有注意到這部分？一次地震，提醒了還有要努力的空間！
大多數人收到簡訊時間是在1:12後的10餘分鐘後，管碧玲說，雖然不能如同日本做到地震前預警，但至少要讓大家都能同步收到，知道相關災情，才能安定人心，避免恐慌也可杜絕不實流言。
收到簡訊民眾反應也不一，有人驚喜「我們國家進步了」，也有人說「震完後10幾分鐘才收到，是告知而非預警吧！」。
她說，因為一例一休制度，不方便打擾公務員，將待周一上班後，向相關單位查詢為何發這些情形。
(中時)
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