《52赫茲我愛你》K歌版上映 李千娜、范逸臣今陪觀眾唱

電影《52赫茲我愛你》的「K歌場」版上映，李千娜（左起）、范逸臣、舒米恩、安乙蕎、又仁等在影廳陪觀眾一起唱。（威視電影提供）

曾以《海角七號》、《賽德克‧巴萊：太陽旗》、《賽德克‧巴萊：彩虹橋》以及監製的《KANO》等片，榮登國片影史票房冠軍暨票房保證的「國民導演」魏德聖，第4部執導的賀歲音樂喜劇《52赫茲我愛你》，已於1月26日在台灣上映。今天（11日）起，挾帶全台口碑爆棚的氣勢，於全台11間戲院限定推出「《52赫茲我愛你》K歌場」，讓影迷可以隨著「K歌」版，KTV伴唱帶般的特製字幕一同開唱。

舒米恩、李千娜、范逸臣、安乙蕎以及又仁等主要演員，今天中午特別現身台北京站威秀影城，陪觀眾看電影、一起歡唱，零距離同樂；電影公司表示，日前「陪唱」消息曝光後，該場次145個座位瞬間秒殺、一位難求，讓現場氣氛High到最高點！

打著今年開春最快樂的音樂電影招牌，魏德聖導演新片《52赫茲我愛你》於小年夜（1月27日）甫開映就奪下賀歲國片冠軍，並以超強口碑讓票房一路延燒，截至今日已連續蟬聯台北市8天國片票房冠軍，持續高踞YAHOO!電影賀歲檔國片的滿意度排行榜冠軍，7位金曲創作人李正帆、李王若涵、嚴云農、蕭賀碩、范逸臣、舒米恩、馬念先為該片聯手打造、串連而成的17首原創歌曲也獲讚「超洗腦」、「超動聽」，因此，電影原聲帶上市首周即一舉攻上五大、佳佳等唱片行的華語銷售榜冠軍！

由於片中歌曲好聽易學，不少影迷都想號召同好們一起進戲院邊看邊唱。導演魏德聖回應熱情影迷的殷殷期盼，特地選在情人節前推出「K歌場」電影版本，製作如KTV伴唱帶一般、隨節奏與音樂跳動變色的「專屬字幕」，畫面上還有鯨魚和貓咪倒數符號，讓觀眾可以跟著電影裡的大銀幕邊看邊唱，他也向觀眾保證：「K歌場是獻給喜愛《52赫茲我愛你》觀眾的禮物，保證讓觀眾體驗到永生難忘的觀影經驗，也希望觀眾不要害羞，把戲院當成史上最大KTV包廂，揪團一起歡唱！」

今天中午的「陪唱」活動，李千娜拖著音響出場後，立刻讓現場尖叫聲不斷，緊接著由舒米恩、范逸臣、又仁與安乙蕎輪流帶動現場氣氛，更讓影迷High到最高點！

李千娜說：「本來想說要唱整部電影有些緊張，結果發現大家都會唱，讓我當場鬆了一口氣！大家都玩得很開心！」范逸臣也說：「我自己在家唱想說已經很熟了，結果剛剛停下來發現觀眾都還在唱，這個電影最棒的就是可以讓大家聽到這麼棒的音樂！」舒米恩則笑說：「我都一直加台詞，這是另一種看電影的心情，從來沒有看過電影還一邊唱歌的，真的覺得導演設計的很好！」

(旺報)