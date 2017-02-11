竹市浪漫慶元宵 周湯豪炒熱現場
「團圓慶元宵 浪漫護城河」元宵活動，11日元宵節當天下午3時在護城河畔及青少年館旁綠地熱鬧登場，現場有兒童劇團、民俗雜技及偶像歌手精采演出，還有50攤文創市集含括各類手作達人，活動豐富熱鬧，現場大小朋友度過一個歡樂浪漫的元宵佳節。
重頭戲！文化局說，下午6時，由精采的民俗雜耍及酷炫的LED舞獅表演，隨後換偶像歌手卓文萱、周湯豪帶來一連串精采的歌舞表演，在場民眾嗨翻天，許多家戶以及情人們，紛紛在現場共度浪漫夜晚。
今天活動在下午3時，護城河畔的文創市集宣告活動開始，由手作達人擺攤展售各類精緻手作小物及健康餐點，和民眾進行面對面的經驗交流、分享手作溫度，將護城河塑造為全臺最知性、浪漫的河岸，同一時間，青少年館旁綠地有寓教於樂的兒童劇團表演、提燈猜燈謎及互動遊戲，將傳統民俗文化以生動活潑的肢體語言呈現給觀眾。
下午5時開始，在現場發送雞鳴鳳舞小提燈計5000份，許多民眾排隊領取並現場摺完後，提燈遊護城河，非常熱鬧。今年的小提燈是由藝術家吳耿禎為雞年設計新春剪花圖騰，如鳳飛舞的展翅造型洋溢著雞年迎春的生命力，為風城增添佳節喜氣。
另今下午2時在228紀念公園也有「發光星體小提燈」及「雞鳴鳳舞印年畫」二場藝術工作坊活動，分別由陳璽元及吳耿禎藝術家現場示範製作，民眾也一起過了既傳統又富饒童趣的元宵節。
(中時)
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