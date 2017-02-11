娜塔莉波曼自言自語 練就賈姬腔
奧斯卡影后娜塔莉波曼在傳記電影「第一夫人的秘密」，化身美國傳奇第一夫人賈桂琳甘迺迪，她說因為和賈姬長得不像，煮飯洗澡常常用賈桂琳的口音自言自語，連家人都快受不了。
「永遠的第一夫人」賈姬靠非凡的高雅品味成為時尚經典，辨識度超高的聲線和口音宛如個人商標，而在電影「第一夫人的秘密」中，娜塔莉波曼不僅靠自身的氣質撐起一套套經典服裝，更用一口獨特的「賈姬腔」征服觀眾。
語言學家分析指出，賈姬說話的方式非常複雜，混雜著紐約腔和英國腔的口音，顯示出她出身於二戰前的上流社會，而在公眾場合和私底下又會轉換。
為此娜塔莉波曼在家煮飯、洗澡，常常用賈姬的口音自言自語，連家人都快受不了、「我幾乎讀遍所有賈姬的傳記，甚至讀到拍戲結束的最後一天，只因為每天都想多認識她一點。」
下足功夫並研究出心得的娜塔莉也說，「賈姬在大眾面前會表現得比較女性化，氣音會重一些，有種想表達自己的熱切，非常有趣，怎麼研究都不會膩。」
「第一夫人的秘密」2月24日上映。1060211
(中央社)
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