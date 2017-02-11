馬來西亞高球賽3輪 呂偉智並列54名
台灣高球選手呂偉智在馬來西亞錦標賽第3輪，打出3鳥、3柏忌的72桿，目前以3輪合計214桿成績並列54名。
男子高球亞巡賽（Asian Tour）與歐巡賽（European Tour）共同認證的馬來西亞錦標賽（MaybankChampionship），當地時間9日起在馬來西亞的吉隆坡進行4回合共72洞的賽事。
呂偉智前兩輪分別打出69桿、73桿，合計142桿成績獲得晉級，第3輪他抓下3隻小鳥，吞下3個柏忌，打出平標準桿的72桿，3輪合計低於標準桿2桿的214桿成績，讓他並列54名。
英格蘭選手魏勒特（Danny Willett）前兩輪陸續打出66桿、67桿，第3輪他抓下6隻小鳥，只吞下1個柏忌，打出低於標準桿5桿的67桿，3輪合計低於標準桿16桿的200桿成績，獨居領先位置。
魏勒特前3輪平均只需1.61推就能把小白球送進洞，這項數據在所有選手中排名第1，過去他以領先者或並列領先之姿進入最後一輪的比賽中，最後有3次成功奪冠，12日的比賽，他也有機會追逐自己在歐巡賽的第6座冠軍。1060211
(中央社)
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