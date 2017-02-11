戰地美髮師 元宵義剪做公益

有「戰地美髮師」之稱」的金門青年盧禮勳Leo，利用元宵燈會熱鬧人潮義剪。巧合的是，去年的今天他為台南永康地震賑災戶義剪，今年義剪又遇到台南發生芮氏規模5.6地震。

Leo說，去年共有20人參與義剪，所得新台幣2萬多元全數捐助災民；今天的義剪則是應金門家扶中心邀請，籌募家扶經費而辦理，顧客隨意捐款，300元不嫌少，1000元不嫌多，獲得不少民眾響應。

在台灣從事美髮12年，Leo今年帶著一身好手藝回鄉，以「行動髮廊」為未來店面暖身。輕鬆自在的剪髮，雖然少了沙龍裡的舒適，但多的是滿滿的互動與愛。

31歲的Leo金門高職漁航科畢業後，到台灣讀中國海專觀光系。19歲時因好友從事美髮業而接觸到這個行業，覺得很有興趣，從洗頭小弟打工一路做到設計師。

談到行動剪髮的概念，Leo說，剛開始是回金門休假時，總會有朋友要求他剪髮；大家不知到哪剪，因為年輕人愛出遊，就相約到景點剪髮，加上大家又愛自拍，就乾脆把美髮和景點結合在一起，用手機或相機記錄下來，再放到社群網站上。結果一傳十，十傳百，「戰地美髮師」的美名就不脛而走。

Leo說，很多台灣的朋友不認識金門，甚至不知道他是金門人；臉書廣傳後，親友受到金門美景吸引，都想來金門一遊。無形中，他也成了金門觀光的「親善大使」。

年前，Leo考慮到父母和朋友多數在家鄉，又想擁有較好的生活品質，在外打拚多年的他決定鮭魚返鄉，回到金門創業。由於有了多次到府服務的經驗，Leo決定利用店面尚未開張的「空窗期」，推廣到府服務。

Leo說，年長者出門不方便，小孩子到陌生的地方剪髮會有恐懼；到府服務用輕鬆自在的方式，可以讓老人家和小朋友有安全感；雖然不如在髮廊般的舒適，但畢竟重點在於美髮師的技術，「該達到的效果，不會輸給一般沙龍」，而且顧客會覺得這種服務很窩心。

有時候，一天只有1、2個客人，有時候又高達十多人；春節期間，在陪伴家人之餘，他也安排了多組行動剪髮服務。有家庭組合，爸爸媽媽帶著孩子一起「除舊佈新」；也有有三五好友組合，聚會剪髮、談天敘舊。

其中，Leo印象最深刻的是幫朋友高齡96的阿嬤剪髮。他說，阿嬤快100歲了，坐在輪椅上讓他剪髮，讓他感到非常的感動與榮幸。他說，這種感覺很棒。

Leo的髮廊預定4月開張，由於喜歡養魚，到時髮廊將有水族裝置藝術，讓自己的興趣與工作結合，呈現複合式的經營面貌。

不過，雖然將來有了店面，Leo說，他不會放棄行動剪髮，只要有需要，他一定會排除萬難，滿足顧客需求。1060211

(中央社)