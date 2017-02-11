道路結冰 台14甲線部分路段晚間封閉
受到路面結冰影響，台14甲線翠峰至大禹嶺路段11日傍晚5時後道路封閉，12日清晨視狀況開放。
公路總局表示，依據中央氣象局氣象發布情資，入夜後山區持續低溫，且台14甲線29K(昆陽)至39K(小風口)路段路面積雪結冰未退，從18K(翠峰)至41K(大禹嶺)路段，自傍晚5時起至明天上午7時實施道路封閉管制。
明天視天候及道路狀況後再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉期間造成用路人不便敬請見諒。
公路總局呼籲用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS），所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。1060211
(中央社)
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