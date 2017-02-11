彰化家扶義賣燈籠 照亮求學路
「賣湖仔燈」、「賣高麗菜」彰化家扶大專生不畏強烈寒流，今天頂著刺骨冷風在街頭義賣，天冷人心暖，不少人紛紛掏腰包，交織動人景象，家扶在元宵前義賣燈籠照亮求學路，也成為彰化慶元宵的美好傳統，今年賣出138萬元，扣除4成成本，全投入作為助學獎金。
又快開學了，大學一學期的學費以國立生為例，動輒就要2、3萬元，一般小康家庭的家長面對幾個小孩要同時開學，感受極大經濟壓力，何況處在經濟弱勢的家長，彰化家扶今天提早在寒假開學前夕，與彰化市85度C彰化自強店合作舉辦頒發獎學金典禮，共發放給343名大專及195名高中生助學金，總金額761萬元。
大專生領了獎學金，也主動號召投入無窮世代的義賣行列，除了義賣古早燈籠，永久認養人楊淑卿也轉介蔡鴻榮種植的高麗菜和桔頭菜，近千顆供家扶義賣。
大專生阿玲說「參與過程深深感受人情溫暖，督促自己更認真，未來也要像他們一樣回饋社會。」主任王震光也勉勵，一同體會農民的辛苦，叫賣中付出，成為一個手心向下的人，在領取助學金的當下也能抬頭挺胸不再自卑，在場40位大專及高中生齊聲呼籲「掏掏零錢～幫忙農民和家扶兒」，讓正值元宵寒流來臨之際，愛心溫暖在人心。
現場還有華語流行歌手劉明峰遠從台北領團南下熱情公益駐唱，帶動氣氛，吸引人潮。
(中時)
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