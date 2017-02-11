空拍機闖機場一律擊落 藍批大鵬亂射
無人機問題頻傳，國防部長馮世寬昨下令，未來一旦空拍機闖入機場一律予以擊落。國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲今在臉書表示，馮世寬稱還稱「威脅就在眼前，不用請示上級」。這種不經大腦的談話，簡直是「大鵬亂射」。
黃子哲說，去年12月6日，作戰次長室聯戰處長鍾樹明少將在記者會說，取締違法的空拍機，要向民航局告發、還可以利用頻率干擾攔捕，有必要將其擊落時，必須由「營區指揮官下令」，並先開槍警告。
黃子哲表示，空拍機近來的確造成飛航、情資、甚至是人身安全的問題，不過開槍是何等大事，尤其還牽涉飛機與乘客的安全，當然應該要有一定嚴謹的射擊規範。
黃子哲說，大鵬霸氣向空拍機宣戰，卻胡亂下達格殺令，讓人以為國軍要辦空拍機射擊比賽，這種失言只是讓國防部打臉國防部，再鬧笑話而已。
黃子哲表示，一百分的馮世寬擔任部長以來，屢屢有駭人之語，擋都無法擋，雖然「大鵬就是狂」，但「國軍不能亡」呀。
(中時)
關鍵字：空拍機
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