彰化「秀水週」 推銷農特產業火紅登場
彰化秀水鄉小果蕃茄、葡萄、柳丁都出了名，古厝、秀水溪等也是秀麗可觀，彰化縣秀水鄉公所天在彰化縣立藝術館前廣場舉辦「秀水週」，促銷當地農特產品，有別一般燈會猜燈謎，邀請掌中劇團、農村武裝青年等演藝團隊，結合文藝活動，行銷秀水鄉的農特產品，並提供試吃，吸引人潮。
彰化縣長魏明谷說，秀水週端出最好的秀水農特產，秀水之美畫展也秀水鄉的特色古厝、文化景點、秀水溪（石笱排水）鮮活的呈現，秀水如其名，山水秀麗，企盼更多人認識秀水之美，來趟旅遊。
秀水鄉長梁禎祥表示，秀水週端出農特產特色，未來將串聯國定古蹟及秀水在地好物，與民眾分享。彰化秀水鄉生產小蕃茄，除了甜度高，口感多汁，堅持天然原則，把酸甜比例種植到最適合每個人味覺，是最火紅的水果。
(中時)
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