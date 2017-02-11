台北燈節遊行展開 北捷西門站增3萬運量

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2017台北燈節「西區嘉年華大遊行」正熱鬧在中華路舉行，台北捷運公司統計，截至晚間6點，西門站累計運量8.7萬，較1月14日同期增3.1萬；北門站累計運量1.1萬，較1月14日同期增0.3萬。

北捷表示，目前列車運行正常，西門站下車旅客皆可順利出站，下午5點10分起西門站1、6號出口實施「只進不出」人潮管制，大廳出站旅客引導由3、4號出口側閘門出站，B2月台層出站旅客引導由逃生門進入通道由2、5號出口出站。

(中時)