台南市元宵節凌晨地震 無重大災情
台南市去年小年夜大地震陰霾尚未散去，今年11日元宵節凌晨1時12分發生芮氏規模5.6地震，市區更出現6級震度，多數市民再從睡夢中驚醒，台南市迅速成立災害應變中心進入一級開設，警、消第一時間派員巡查，除東區5萬餘戶一度停電外，幸無重大災情傳出。
台南市11日元宵節凌晨1時許發生的6級地震，與去年0206小年夜的台南大地震同樣發生在寒流過境的年節半夜，震醒民眾一年前的驚嚇記憶，許多民眾被搖醒後，內心驚惶一夜難眠，網路上地震文迅速洗版，傳遞地震災情且互報平安。
台南市東區因一家變電所內2台電壓器跳脫，影響用戶5萬餘戶，經台電搶修後，在1時40分恢復供電。此外有民眾跌倒、住戶短暫受困電梯、馬達冒煙等輕微災情傳出。
雖無市民傷亡，卻有不少住家、商店的家具與物品掉落，南區大成里活中心與一家超商的天花板因地震掉落，中西區一家餐廳玻璃碎裂，也有住家物品震落一地。
有不肖民眾趁地震時，在網路貼出去年因地震傾斜的新化京城銀行大樓照片，造謠是南區金華路二段一棟大樓傾斜，立刻被網友瘋傳，造成一陣恐慌，台南市政府強調網友行為已違反社維法63條第5款規定，散布謠言，足以影響公共安寧者，可處三日以下拘留或三萬以下罰金。台南市刑大已展開調查，逮獲一名在臉書散布照片的葉姓男子，他供稱在手機通訊軟體看見訊息，誤以為真，才透過臉書發送訊息。
台南市政府在1時49分宣布成立醫急災害應變中心，台南市長賴清德前往聽取災情彙整，並向行政院長林全報告，台南市消防局、警察局派員自各街道巡查，全市幸無重大災情傳出。
(中時)
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