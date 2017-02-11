翁虹成人妻10年等無婚禮 老公竟這用這理由

翁虹上月跟老公慶結婚十周年。（圖／取自翁虹微博）

翁虹凍齡有成。（圖／中時資料照片）

48歲性感美魔女翁虹上月慶祝結婚10周年，2007年她嫁給台裔美籍健身管理師劉冠廷，育有一女，兩人當年交往4個月就決定攜手走下半輩子，至今仍沒辦婚禮，今(11日)她出席新劇宣傳活動，分享老公總用五字「等妳瘦下來」打槍婚宴，讓翁虹忍不住吐槽。

翁虹上月分享和老公甜蜜閃照，紀念結婚10周年，透露：「10年前的今天～我們倆僅僅在交往4個月後就把自己交給了對方~我們互相承諾無論健康與否，無論貧富與否，我們都將守護著彼此。」當天兩人雖因工作分隔兩地，劉冠廷仍派人貼心送上蛋糕跟花，讓翁虹直說：「滿滿的幸福感和歸屬感圍繞著我」。

據《蘋果日報》報導，翁虹今現身宣傳年代《淚灑女人花》，談及婚姻生活，夫妻倆曾想拚生男娃集「好」，如今已放棄，她開玩笑回應：「幹麻踩我痛處啊，這是老天爺的安排」，又問她沒辦婚禮主因，她爆料老公總說：「等妳瘦下來」，讓翁虹抱怨說：「他根本是用超模標準嘛！」

(中時電子報)