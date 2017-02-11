東山剋泰山 攻「蛋」寫驚奇差一步

東山邱子軒14分、13籃板貢獻雙十。(林宋以情攝)

誰輸了就打包回府，11日東山與泰山的「雙山對決」，東山最終70比65拿下第3勝，距離挺進小巨蛋僅一步之遙，盼能在體驗隊史首次HBL八強後更上層樓，首闖決賽寫東山新頁。

「今年全隊上用命，創造自己的價值。」教頭「螞蟻」廖覎鋕表示八強賽前，的確沒想到10個人能打到現在，「我們目標其實就是偷到4勝，如今3勝在手，表示他們該做的都有做到。」

東山八強賽先是與能仁激戰至延長賽，硬是5分差撂倒能仁，前役擊敗上屆季軍南湖，11日再剋泰山笑納第3勝，東山最後一役將碰上東泰，而能仁則都是硬仗，要碰頭上屆亞軍松山和高苑。

東山白曜誠25分、7籃板，助攻、抄截各4。(林宋以情攝)

「東泰也不好打，但關鍵還是我們自己。」廖覎鋕認為，陣中除了高三的白曜誠等人經驗更成熟，高二球員更進入狀況，而八強賽前因使用脫水機不甚，導致右手小指骨折的姜肇軒，教頭也希望大夥合力，送他進小巨蛋。

廖覎鋕表示，即便到時候姜肇軒狀態肯定不如先前，「但畢竟他也高三，若到時候真的進決賽，搞不好讓他穿球衣上場，有機會享受舞台。」打進決賽也不光是球員的心願，接掌東山3年兵符的廖覎鋕說，「希望能以參賽者身分，前進小巨蛋。」

男子組除目前松山、南山率先晉級四強，南湖、東泰、泰山確定淘汰，剩餘高苑、能仁、東山3隊搶最後2張門票。

(中時電子報)