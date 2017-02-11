港鐵縱火案 台籍傷者家屬抵港探視

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香港地鐵昨晚發生縱火案，台籍38歲女性傷者張欣茹情況危殆。張欣茹的家人今天下午趕抵香港伊利沙伯醫院探視。

在行政院大陸委員會協助下，張欣茹的弟弟和弟媳大約下午4時飛抵香港機場，隨即趕往伊利沙伯醫院加護病房探視。陸委會駐港機構台北經濟文化辦事處處長嚴重光在場陪同。

張欣茹的家人到達醫院時未接受訪問。

香港政務司司長張建宗今早就事故接受媒體訪問時表示，受傷台灣女子的情況危殆，目前無法溝通，但情況穩定。

香港食物及衛生局局長高永文在另一場合補充說，受傷危殆者的呼吸道可能吸入有毒氣體，導致喉部腫脹，影響呼吸。

張欣茹正在伊利沙伯醫院接受治療。院方醫生稍早說，如果傷者要回台灣接受治療，要等到她不需要喉管協助呼吸才能轉移。1060211

(中央社)