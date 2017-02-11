當年退選新北市長 周錫瑋：馬要我讓朱
前台北縣長周錫瑋今天談到當年讓給朱立倫選新北市長往事說，「謙讓是需要的，成全別人也是需要的。」前總統馬英九執意勸退，他只好接受，「好，我答應你，我讓給朱立倫。」
周錫瑋今天在土城藝文館開畫展，這是他首次在新北市舉辦個人畫展，被外界視為參選新北市長試水溫；不過，他澄清，個人並沒有這樣的考慮。
周錫瑋在卸任後，鮮少與外界聯繫，甚至，市議員要與他聯絡都找不到人，頗有微詞。他說，並沒有消失，主要是不喜歡退下來後，還做一個囉哩囉嗦的人。美國、中國大陸等地，有許多大學邀請他去任課，但他仍喜歡追求一個美的、永續的人生。
致詞時，周錫瑋主動回答媒體提問有關國民黨主席選舉時，說出「一個小故事」，自爆當年退選內幕。當年，馬英九找他談話，要他禮讓朱立倫選新北市長。
他回答馬英九說，「朱立倫是個人才，報告總統，我還選得上。」但馬英九仍執意勸退，他只好接受，「好，我答應你，我讓給朱立倫。」
當時，馬英九還詢問並想要安排周錫瑋的去處，周錫瑋回答說，「我只有兩個要求，第一個是，會全力輔選朱立倫。第二個為，如果你尋求連任，需要我，我出來全力輔選。」
回到台北縣政府後，他以「孔融讓梨」的故事，與縣府團隊官員一起分享。所以，如果記者問他對於國民黨主席的選舉，周錫瑋說，自己是以「謙讓」、「成全」的心情來看待。1060211
(中央社)
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